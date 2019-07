Spring ’19 CSM Dean’s List Announced

The 2019 spring dean’s list at the College of Southern Maryland has been announced.

Students who have earned 12 or more credits are eligible to be considered for the dean’s list. At the end of the fall, spring and summer sessions, full- and part-time students who have completed at least six credits during the semester and have earned a cumulative grade point average of 3.5 or better will be included in the dean’s list.

Anne Arundel County

Lothian

Jennifer Kerr

Lexi Mason

Calvert County

Chesapeake Beach

Elizabeth Askin

Ian Beard

Janelle Black

Brandi Bush

Devin Campbell

Chloe Dodgson

Harley Grierson

Taylor Heiston

Emma Hicks

Eythan Jenkins

Alexandra Knudson

Zachary Krohn

Katelyn Mathieson

Tara O’Neill

Jordan Osterloh

Kristin Pusich

Lacie Roby

Jade Sanchez

Alexandra St. Laurent

Keira Strickland

Shane Thomas

Madison Thorne

Caitlyn Tolomei

Austin Wright

Jourdan Wright

Dunkirk

Kaitlyn Culbert

Melissa Donnelly

Alyssa Gray

Ashley Harris

Alexis Larson

Sarah Miller

Kayla Myers

Kathleen Phillips

Amber Vaughn

Lauren Wright

Huntingtown

Alise Allison

Margaret Arocho

Candice Bailey

Jefferson Bauckman

Elizabeth Boley

Colin Brogan

Patrick Brogan

Charles Brown

Julianne Burroughs

Zoe Clarke

Ryan Cooley

Philip Covell

Liam Dobbins

Makenzie Duvall

Paige Dwyer

Charlana Edmonds

Owen Edwards

Megan Ford

Lani Fox

Ann Gorman

Jayla Gray-Thomas

Jesse Halterman

Timothy Hemmer

Callie Hilgenberg

Tamaki Hindle

Josef Horak

Alec Howerton

Destiny Johnson

Jayla Jones

Marissa Kasulke

Lyndsay Larson

Allison Mattera

Justin McGowan

Camryn Milstead

Tanner Mohn

Jack Morales

Christopher Nguyen

Matthew Orie

Ashlyn Pearson

Crista Spangler

Jeremiah Suburu

Joshua Tobler

Brianna Tomlinson

Lusby Cameron

Allen William Baldwin

Sara Belote

Diane Bramos

Kathryn Briggs

Kimberly Campbell

Virginia Canter

David Clifton

Claudia Cormier

Bradley Eells

Abbie Everly

Rachael Fuese

Brandye Hall

Kami Hardin

Ashlie Hardman

Destiny Harris

Cari Hopson

Jenny Horling

Bruce Hudson

Sean Hunsicker

Connor Klapper

Tiffany Lyon

Eureako MacKall

Katherine Mayers

Kaitlin McCloskey

Felicia McVey

Tyson Minix

Shayla Mundey

Sierra Mundey

Nicole Nichols

Lucy Paskoff

Amanda Quijada

Ryan Reagan

Kyle Schnedler

Valaya Tyler

Michael Waby

Adam Warner

Stacey Warner

Kayla Weddleton

North Beach

Brittany Arthur

Meghan Arthur

Allison Collins

Desirae Dennis

Linda Fones

Brendan Smith

Kataryna Strayer

Owings

Ashley Aley

Johnny Arens

Grace Awalt

Natalie Beers

Audrey Bishop

Jordan Carbo

Amanda Cole

Chad Cox

Saige Duby

Tamara Fraher

Jillian Gray

Cole Greene

Martina Greene

Wyatt Greene

Casey Hall

Cheyenne Hunt

Brittany Kaleda

Caitlyn Kaleda

Phillip Means

Rachael Mehls

Elizabeth Muko

Ryan Purcell

Courtney Romba

Stefanie Rupert

Alexia Sparks

Gwendolen Stanley

Port Republic

Owen Bodine

Kelsey Cox

Chloe Fulcher

Shannon Gray

Victoria Popp

Shannon Roberts

Shelby Stinnett

Prince Frederick

Jacob Aldrich

Olivia Allie

Jesse Bell

Kyle Berberian

Gabriele Braman

Michael Brown

Amy Chaffee

Erin Clow

Cari Elliott

Nathaniel Hopp

Hanna Hudson

Joy Marsiglia

Danielle McCarthy

Halie Miller

Lisa Poe

Christopher Rawlings

Katelyn Robitaille

Sagar Shrestha

Surechha Shrestha

Cara Smithburger

Maxwell Van Rees

Saint Leonard

Teresa Buehler

Erica Hammerquist

Rena Harger

Jordan Lebar

David Nehf

Amara Soffos

Solomons

Mikayla Zinn

St. Leonard

Alexis Barbieri

Jacob Beaver

Megan Doxzon

Aaron Guethlein

Jessica Loveless

Allison Mitchell

Joshua Mulhern

Abigail Smith

Sunderland

Hannah Romanowski

Charles County

Bel Alton

Joesph Brown

Heather Christian

Shelby Midgett

Brandywine

Neko Ennis

Bryans Road

Kimberley Gonsalves

Bridgett Jackson

Hannah Jinks

Andrew Kivrak

Franchezka Lynn

Matundan Nayda

Merida Gutierrez

Anna Nicole Pagala

Troya Williams

Bryantown

Kristine Vermillion

Cathleen Wedding

Faulkner

Loubna Depew

Hughesville

Amanda Clark

Payton Edelen

Britney Figueroa

Danielle Friason

Samantha Friason

Hannah Gilley

Mamie Goree

Semiya Lowe

Madison McNew

Katelyn Miller

Danielle Reynolds

Rachel Svites

Indian Head

Courtney Alvey

Lisa Brady

Rebecca Cordero

Jennifer Dudley

Darnell Holman

Hayley Tanner

Lauren Taylor

La Plata

Michael Baierlein

Elaine Batty

Kyle Beach

Frank Bohne

Anna Bonney

Miriam Bonney

Kenneth Boykin

Naomi Brown

Taylar Burch

Alexander Chung

Helen Clevenger

Adrain Daniel

Chloe Delph

Emily Depew

Elaina Dixon

Ashley Ellison

Trisha Enesperos

Brittany Glover

Abigail Gough

Lance Gray

Carley Hebb

Amber Heneghan

Jerry Hollebon

Dahlia Jackson

Nicholas Jewell

Megan Johnston

Hannah Kalmus

Victoria Kayes

Barbara Kelly

Angelina King

John Kirscht

Katelyn Kluh

Alexis Labrosse

James Lusk

Caleb Martin

Zack McDonough

William Meadows

Josefina Moss

Veronica Olsen

Parshva Patel

Nickolas Porovne

John Roberts

Lindi Romine

Jordan Sinclair

Candace Smith

Kimberly Smith

John Stackhouse

Ryan Williams

Marbury

Adriana Cuellar

Armando Cuellar

Jessie Gambrell

Hannah Obrien

Brianna Puffenbarger

Brittany Puffenbarger

Nanjemoy

Caitlyn Miller

Corri Roberts

Macie Shumpert

Zachary Underwood

Jaycee Vermillion

Newburg

Georgia Bowling

Karen Chisley

Craig Collins

Sandra Dent

Amy Dorough

Mikayla Edwards

Angelina Gerow

Morgan Hallett

Danielle Quisenberry

Michael Richards

Pomfret

Kathleen McDowall

Peyton Myers

Ki-Ya Rodriguez

Port Tobacco

Miranda Martin

Christian Pomponio

Emily Portner

Janne Michelle Reyes

Jordyn Sinsel

Waldorf

Anthony Aceto

Thelma Achufusi

Caitlin Addison

Hassan Alkhafaji

Arisa Alston

Brian Ansell

Noella Assam

Patricia Atkinson

Abigail Barton

Eleora Bartsch

Sashin Beharie

Christina Best

Julia Bowie

Hunter Bowling

Ashley Breads

A’isha Brown

Casandra Brown

Tyrese Brown

Robert Bruner

Cassidy Burch

Dajuan Butler

Brittany Cartner

Tanya Clark

Brian Clontz

Catherine Co

Linda Cogburn

Ryan Coker

Michael Colaciello

Ashley Cole

Xavier Coleman

Llana Coloma

Ruth Cruz

Saffron Dantzler

Toni Daskievige

Arielle Davis

Simone Dixon

Karsyn Dodson

Blair Dowdell

Danielle Dowz

Erin Doyle

Kimberly Duncan

Stephen Epperson

Oluwafunmilayo Esoimeme

Jessica Gacek

Zophia Galvan

Marissa Gannon

Lezly Garcia

Cora Gidman

Sarah Golba

Ernest Grant

Karen Gross

Asad Sohail Gundra

Kristina Guzzardo

Shawn Harich

Imani Hart

Maria Helms

Nakia Hines

Samuel Hoy

Alexander Huibsch

Kim Ngan Huynh

Carla Jackson

Divina Jaluag

Joann Jenkins

Aija Johnson

Tanijah Johnson

Tatyana Johnson

Stephanie Josiah

Tilaxmi Kafle

Michelle Keyser

Grace Kim

Jennifer King

Tarik King

Dominic Kogok

Jamie Krouse

Jonathan Long

Christopher Macala

Marcus Marbray

Stephanie Marsh

Jennifer Michelitch

Maya Miller

Calonny Morton

Julia Nesmith

Duyen Nguyen

Theresia Njembu

Sarah O’Grady

Abena Boatemaa

Okyere Acheampong

Brittany Otighigbo

Jacob Palmisano

Amanda Panciera

Velna Parrish

Jeet Patel

Jillian Pearce

Anh Phan

Olivia Plater

Troy Queen

Liam Rama

Brianna Reid

Najha Restrepo

Jennifer Rhodes

Melecka Riley

Nicholas Ritter

Kyle Robinson-Jordan

Troy Robinson

Melodie Robles

Emma Rogers

Trina Roney

Angela Santos

Ja’nae Savoy

Samantha Sealey

Daniel Sebulime

David Sebulime

Damian Shaw

Rigel Kaye Siaotong

Annalise Smith

Veronica Snow

Logan Steele

Emily Swann

Markus Tarjamo

Hannah Tarver

Shari Templeman

Lee Adrian Tengco

Allunah Thompkins

Leslie Onyx Thompson

Kemberly Umanzor

Suzanna Walters

Hayley White

Hamna Zafar

Welcome

Kailey Conyers

Caleb Cornish

Samantha Reed

Rachel Ruffin

Kaitlyn Sloan

White Plains

Mekonen Andemichael

Alonzo Bahena

Karina Bahena

April Ann Bautista

De’vonte Davis

Jessica Guest

Valerie Henning

Chloe Hernandez

Anita Horace

Stacy Howard

Devon Johnson

Albert Jones

Matthew Kenlon

Liam Kerth

Michelle Larkin

Kayla McLaurin

Molly Morris

Shante Rudd

India Vereen

Sierra Walker

Montgomery County

Gaithersburg

Charles Covell

Prince George’s County

Accokeek

Liam Clem

Jasmine Crisostomo

Muriele Edejer

Greg Kenney

Brandywine

Kuerban Aierbaersi

Zion David

Bianca Eke

Camp Springs

Sean McNutt

Capitol Heights

Jana Young

Clinton

Bishop Beverly

Julia Czecha

Sarah Horvat

Fort Washington

Amy Asiala

Shannon Gwiazda

Jasmine Hawkins

Josannah Watson

Greenbelt

Ralph Jerome Santos

Marlboro

Alaina Espinal

Temple Hills

Rachel Galbreath

Upper Marlboro

Erin Allor

Liane Beckley

St. Mary’s County

Avenue

David Guy

Emily Wilkinson

Bushwood

Garrett McDonald

Hannah Walker

California

Ina Yun

California

Christopher Allen

Rachel Appleby

Sarah Archer

Isaac Baker

Amy Day

Franz Charmaine Delk

Logan Dorics

Marcella Earl

Joshua Elsbree

Sarah Ericksen

Benjamin Ewald

Debra Gilroy

Jason Goss

Kathryn Goss

Carol Greathouse

Satoko Griffith

Tracey Heibel

Jeriesha Hill

Taya Jackson

Christian Jewell

Anastasia Kortjohn

Jenna Long

Hayley McKulka

Matthew Millner

Hannah Rainer

Andrew Rioux

Stephanie Rodriguez

Dallas Rollins

Terrice Stewart

Daneisha Thomas

Hong Jae Woo

William Yost

Callaway

Shelby Bean

Schae Quade-Herbinko

Chaptico

Samuel Hall

Frederick Miller

Cortney Shires

Charlotte Hall

Susan Brickey

Haley Farrell

Chad Irwin

Dawson Jewell

Ashley Latham

Lucius Latham

Tabitha Long

Don Price

Tina Roach

Remington Smith

Lauren Welch

Clements

Jonathan Clarke

Samantha Lockard

Dameron

Breanna Dunbar

Alexander Ketner

Joshua Leffler

Drayden

Christopher Depiazza

Great Mills

Elizabeth Crandall

Courtney Gray

Angela Herath

Stephanie Jenkins Whipple

Judith MacConnell

Alexandra Myers

Patrick Romero

Isaiah Shields

Nicole Valenzuela

Paisley-Tay Wells

Eric Wilson

Jacqueline Yannes

Mariela Young

Hollywood

Ashley Berry

Alyssa Billings

Skylar Broome

Garrett Davis

Dominic Delong

Melinda Farrell

Rachel Giese

Kenneth Graeser

Madison Insley

Carley Kalmus

Rachel Matthews

Catherine McGee

MacKenzie Parker

Emily Pipkin

Brad Pleger

John Podsednik

Grace Prelog

Nicole Tillman

Joshua Tran

Avonda Vangorden

Julia Webster

Haley Wheeler

Emily Whetstone

Haley Winslow

Leonardtown

Sabrina Barnes

Olivia Beck

Carson Bistline

Meredith Bromley

Danielle Brooks

Brian Church

Tabitha Dunn

Jessica Fantaccione

Faith Farren

Christina Fowlkes

Scott Gallagher

Montanna Gibbs

Stephen Greager

Jaclyn Kerwin

Lauren Kiesel

Jeffrey Knipe

Sarah Long

Emma Lynch

Tamara Magda

Tyler Major

Virginia Matthias

Myles Mayshark-Hamlin

Bianca Melton

Lauren Menges

Angela Middleton

Megan Misetich

Nathaniel Morrison

Layla Potas

Eleanor Pratt

Spencer Richardson

Allison Ridgell

Meghan Scassero

Jonathan Shin

Adam Shively

Bailey Smith

Serena Sprinkle

Thiana Suarez

Hannah Tippett

Connor Wadsworth

Joshua Witt

Kaitlin Zelonis

Leonardtown

Brian Lonkert

Lexington Park

Nicholas Binayan

Dallas Bonner

Jeanette Borries

Shane Brown

Arionna Chase

Mary Childs

Darnell Darden

Hannah Davis

Lindsay Davis

Lynzie Farr

Thomas Foster

Emily Gallahue

Christopher Hearl

Leondra Henderson

Gregory Hunt

Melody Jones

Haley Kraus

Yaritza Markezich

Alexander Martin

Joy McBride

Jessi McCloskey

Joseph McGhee

Taylor Mosterd

Quinton Nasman

Anthony Obremski

Ross Peacock

Tyler Perry

Allison Perusse

Tri Phan

Taylor Priest

Brayan Rivera

Colleen Runowich

Karley Salazar

David Schneider

Eoin Schneider

Cory Somerville

Kathryn Tabet

Sara Tawney

Timothy Thompson

Jim Alistair Toledo

Shyanne Villarreal

Kaitlyn Willoughby

Christen Woods

Lexington Park

Dani Krinsky

Loveville

Brooke Lyon

Mechanicsville

Molly Abell

Courtney Allen

Thomas Anderson

Jessica Apessos

Melissa Ballew

Autumn Barnett

Kayla Bean

Taylor Bell

Shelby Buckler

Sara Cassity

Brittany Caywood

Courtney Chase

Jay Drof

Melinda Farrell

James Frech

William Frech

Stephen Gagliardi

Logan Gallion

Levi Hauer

Sydney Hauer

Callee Henningfeld

Skylar Hepner

Alexis Holloway

Alexis Jerew

Destiny Kendall

John Kent

Rachel King

Zoe Landram

Susan Lombre

Susan Loukinen

Margaret Lucas

Kyle McAllister

Rianna Neiser

Jingerlyn Newsome

Rebecca Oberman

Cloressa Orr

Kathryn Patterson

Cameryn Phillips

Elizabeth Prather

David Proctor

Megan Reed

Danielle Schaefer

Hannah Schmitt

Isaiah Smith

Michael Towne

Stephen Vallandingham

Dale Vanmeter

Jessica Van Patten

Steven Warren

Colin Wedding

Darian West

Shane Whitaker

Nathan Wolgemuth

Jacob Wood

Kaleigh Wood

Samantha Youmans

Morganza

Emily Russell

Patuxent River

Leeann Murillo

Piney Point

Mali Gallegos

Cory Svoboda

Ridge

Darby Bradburn

Lane Friedman

John Gatton

Saint Inigoes

Abigail Carroll

Rebekah Carroll

Christopher Cooper

Sara Fenhagen

Christiana Meyer

Michelle Reloba

Tall Timbers

Madalyn Fagan

Karly Maltby

Rowan Wright

Valley Lee

Jessica Alvey

Amber Major

Texas

Bay City

Grace Russell

California

Fresno

Saesha Howell

Virginia

King George

John Burgess

Anthony Hankins

